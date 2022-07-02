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حوادث

العشوائي يفضح عون سلطة ومستشارين

منذ دقيقة واحدة
وضعت مصالح الدرك الملكي ببني ملال، أخيرا، حدا لأنشطة الاتجار في البناء العشوائي والسمسرة في ميدان التعمير للراغبين في التجزيء دون الاستجابة للمعايير القانونية والمساطر المعقدة، مرتكبوها مقدم سابق ومستشاران جماعيان وموظف جماعي. وحسب مصادر “الصباح”، باشرت مصالح الدرك الملكي ببني ملال، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع عونأكمل القراءة »


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