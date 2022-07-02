حوادث
العشوائي يفضح عون سلطة ومستشارين
وضعت مصالح الدرك الملكي ببني ملال، أخيرا، حدا لأنشطة الاتجار في البناء العشوائي والسمسرة في ميدان التعمير للراغبين في التجزيء دون الاستجابة للمعايير القانونية والمساطر المعقدة، مرتكبوها مقدم سابق ومستشاران جماعيان وموظف جماعي. وحسب مصادر “الصباح”، باشرت مصالح الدرك الملكي ببني ملال، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع عونأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا