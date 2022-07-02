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الأضحية ليست فرضا
الخطيب والإمام بن الطاهر أكد أن العادة أوجبتها وليست العبادة أكد العلامة عبد الله بن الطاهر، خطيب وإمام بأكادير، أن أضحية العيد ليست واجبة، وهي سنة مؤكدة، أي أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، داوم عليها، ولم ينكر على من يفعلها، وأن رأي الدين في هذا الأمر واضح، ومنأكمل القراءة »
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