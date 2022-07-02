مجتمع
مليونا حساب بنكي مجمد
وصل عدد الحسابات المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية 31.2 مليون حساب، مع متم السنة الماضية، بزيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، 63 في المائة منها عبارة عن حسابات شيكات. وتعود نسبة 96 في المائة منها لأشخاص ذاتيين، في حين أن حسابات الأشخاص المعنويين تمثل 4 في المائة منأكمل القراءة »
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