fbpx
مجتمع

مليونا حساب بنكي مجمد

منذ 6 دقائق
وصل عدد الحسابات المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية 31.2 مليون حساب، مع متم السنة الماضية، بزيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، 63 في المائة منها عبارة عن حسابات شيكات. وتعود نسبة 96 في المائة منها لأشخاص ذاتيين، في حين أن حسابات الأشخاص المعنويين تمثل 4 في المائة منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة