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مجتمع

سلطات الحسيمة تفشل في استعادة الملك البحري

منذ 6 دقائق
عجزت السلطات المحلية بالحسيمة عن إيجاد حلول لظاهرة احتلال الملك البحري، وفشلت كل محاولاتها للتصدي للترامي الذي يفرضه أصحاب المظلات الشمسية والكراسي على شواطئ الإقليم، التي يحتلونها منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم. ويفرض هؤلاء هيمنتهم لإجبار كل راغب في الاقتراب من مياه البحر على كراء مايعرضونه من مظلاتأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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