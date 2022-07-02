حوادث
سرقة أجهزة التنفس الاصطناعي
مستخدم بمستشفى استولى عليها وشريكه عرضها للبيع افتراضيا والطمع أسقط 4 مسيري شركات قمة اللامسؤولية واللاإنسانية، الاتجار في مآسي الناس والكسب على حساب صحتهم دون أي اعتبار لخطر قد يودي بحياتهم، كأن يخون مؤتمن على معدات وتجهيزات مستشفى، أمانة في عنقه ويسرق أجهزة تنفس اصطناعي حاجة المرضى ماسة إليها فيأكمل القراءة »
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