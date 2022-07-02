حوادث
المؤبد لقاتلي شاب بسيدي الضاوي
القاضي خاطب المتهم الرئيسي: “ملي كنت دايخ علاش مقتلتيش مك ولا ختك” جلبة كبيرة وزيادة في عدد رجال الأمن، الذين يحرسون عادة قصر العدالة بالجديدة. كل ذلك كان يوحي صباح الثلاثاء الماضي، أن قاعة الجلسات رقم 1، تحتضن محاكمة استثنائية مرتبطة فعلا بجريمة غير عادية. ولجنا إلى بهو قصرالعدالة. تأكدناأكمل القراءة »
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