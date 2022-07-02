حوادث
آش خاصك تدير؟
وثائق معاش الشيخوخة كلما أخبر الأجير من قبل رب العمل بموعد حصوله على التقاعد بالقطاع الخاص، ومغادرته العمل فور بلوغه من العمر 60 سنة، على هذا المستخدم أن يقوم بمجموعة من الإجراءات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من معاش الشيخوخة. وثيقة على الأجير المزمع حصوله على التقاعد أن يلجأكمل القراءة »
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