مجتمع
الكفالة الشخصية لمسير المقاولة… دراسة مقارنة
محمد الحارثي يكشف صعوبات وإشكالات تواجه المسيرين الكفلاء أصدر محمد الحارثي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس، كتابا قيما بعنوان “الكفالة الشخصية لمسير المقاولة…دراسة مقارنة”، أكد من خلاله أن الضمانات تعتبر ضرورية للحصول على التمويل اللازم لنشاط أي مقاولة مهما كان حجمها، غير أنه ميز بين الضمانات العينية والضمانات الشخصية،أكمل القراءة »
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