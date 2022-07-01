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قاضي بني ملال بسجن العرجات

منذ 11 دقيقة
نقل مساء أول أمس (الأربعاء)، المستشار رئيس الغرفة الجنائية الاستئنافية ببني ملال، من مكتب القاضي المكلف بالتحقيق لدى استئنافية الرباط، إلى سجن العرجات، بعد توقيع أمر بالإيداع في السجن، وفقا لملتمسات الوكيل العام للملك. واستغرقت دراسة ملف رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، ساعات، إذ بعد استكمال دراسة النيابة العامة للملف المرفوعأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة



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