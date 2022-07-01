حوادث
تطورات تزوير وصية ثرية ببني ملال
أماط تورط رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال، اللثام عن اختلالات شابت قضايا رائجة يشرف على بعضها، منها قضية اتهام عدلين وسائق ثرية ابنة رئيس سابق لفريق رجاء بني ملال، بجناية التزوير في وثائق رسمية، بهدف السطو على ممتلكاتها. وحسب مصادر “الصباح” فإن أفراد عائلة الثرية الراحلة، عانوا الأمرين خلالأكمل القراءة »
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