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حوادث

مصرع شخص قفز من جرار بالحسيمة

منذ 56 ثانية
لفظ شخص أنفاسه الأخيرة بالمركز الاستشفائي محمد الخامس بالحسيمة، الاثنين الماضي، متأثرا بجروح أصيب بها بعد قفزه من أعلى جرار كان يقطر آلة درس، فقد السيطرة عليه الأحد الماضي بدوار “آيت امحند أويحيى” بجماعة وقيادة “إمرابطن ” بإقليم الحسيمة. وأفادت مصادر عليمة، أن الضحية المزداد في 1977، متزوج وأب لخمسةأكمل القراءة »


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منذ 56 ثانية



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