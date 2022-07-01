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خاص

ولوج مباريات الطب والهندسة… التكوين المكثف

منذ دقيقتين
حميد أوشعيب (خاص)
أوشعيب: إقبال كبير على برامج إعداد التلاميذ لاجتياز المباريات تسارع مؤسسات خاصة، مباشرة بعد اجتياز امتحانات الدورة الأولى للباكلوريا، إلى فتح الأبواب أمام الراغبين في اجتياز مباريات كليات الطب والهندسة ومدار س التجارة، باعتبارها مدارس الامتياز، التي تؤهل الخريجين لولوج سوق الشغل من أبوابه الواسعة. وتجد الأسر نفسها تحت الضغطأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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