خاص
ولوج مباريات الطب والهندسة… التكوين المكثف
أوشعيب: إقبال كبير على برامج إعداد التلاميذ لاجتياز المباريات تسارع مؤسسات خاصة، مباشرة بعد اجتياز امتحانات الدورة الأولى للباكلوريا، إلى فتح الأبواب أمام الراغبين في اجتياز مباريات كليات الطب والهندسة ومدار س التجارة، باعتبارها مدارس الامتياز، التي تؤهل الخريجين لولوج سوق الشغل من أبوابه الواسعة. وتجد الأسر نفسها تحت الضغطأكمل القراءة »
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