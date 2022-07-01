الأولى
تحت الدف
ما يقع اليوم بين إدارات بعض المدارس الخصوصية وأولياء التلاميذ، وأمام أنظار الوزارة الوصية، يدخل في خانة العبث والفوضى والعشوائية في التدبير، داخل قطاع حيوي وأساسي في المجتمع. ففي الوقت الذي أكدت مذكرة وزارية استمرار الدراسة إلى يوليوز، بعد أن بدأت متأخرة في أكتوبر، وهي المذكرة التي أريد بها الخروجأكمل القراءة »
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