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قضاء البيضاء ليس في حاجة لقصر للعدالة
مهنيون دعوا إلى استكمال رقمنة المحاكم واعتبروا مقترح وزير العدل خارج السياق أجمع مهنيون بقطاع العدل، شاركوا في مائدة مستديرة نظمتها “الصباح”، زوال أول أمس (الأربعاء)، على أن مقترح وزير العدل ببناء قصر للعدالة بزناتة، لا يحظى بالأولوية، وأن استكمال رقمنة المحاكم من شأنه أن يفرغ البنايات الموجودة حاليا بالعاصمةأكمل القراءة »
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