fbpx
الأولى

قضاء البيضاء ليس في حاجة لقصر للعدالة

منذ 3 دقائق
مهنيون دعوا إلى استكمال رقمنة المحاكم واعتبروا مقترح وزير العدل خارج السياق أجمع مهنيون بقطاع العدل، شاركوا في مائدة مستديرة نظمتها “الصباح”، زوال أول أمس (الأربعاء)، على أن مقترح وزير العدل ببناء قصر للعدالة بزناتة، لا يحظى بالأولوية، وأن استكمال رقمنة المحاكم من شأنه أن يفرغ البنايات الموجودة حاليا بالعاصمةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق



شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة