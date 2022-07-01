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أموال المبادرة في حسابات منتخبين

منذ 41 ثانية
التحقيق في شيكات وقعها منتخب رئيس جمعية مدرسية لصالح شركته تجري الداخلية تحقيقا بشأن تلاعبات في أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتراب عمالة إقليم مديونة، إثر توصل مصالحها بشكايات من جمعيات تتهم عضوين بمجلس جماعية «الهراويين»، بالتلاعب في تمرير صفقات أوقعتهما في تضارب مصالح مصحوب بتزوير وتحايل على اللجنة الإقليميةأكمل القراءة »


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منذ 41 ثانية



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