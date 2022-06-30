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الغلاء يصل ميركاتو اللاعبين
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، أن صفقات انتقالات اللاعبين بصدد تحطيم أرقام قياسية داخل البطولة الوطنية لكرة القدم. وحسب المصادر نفسها، فإن لاعبين اشترطوا مبالغ فاقت 600 مليون في موسم واحد، مقابل تجديد عقودهم مع أندية يلعبون لها، دون احتساب الأجور الشهرية، ما يجعل القيمة الإجمالية للصفقات تقارب المليار. وينتظرأكمل القراءة »
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