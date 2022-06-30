حوادث
8 سنوات لمتهم بالسرقة
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا، وحكمت عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة ليلا تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك بالضرب والجرح بواسطته. وتقدم أحد المشتكين أمام الضابطة القضائية لدى الشرطة القضائية بشكاية، أفاد فيها أنه لما انتهىأكمل القراءة »
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