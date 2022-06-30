أخبار الصباح
أخبار الصباح
< تسريبات أحالت مصالح الشرطة القضائية بزاكورة، أول أمس (الثلاثاء)، على وكيل الملك، طالبا جامعيا متورطا في نشر أجوبة امتحانات الباكلوريا، تزامنا مع انطلاقها. وأوقف المتهم بتعليمات من مديرية الشرطة القضائية بالرباط، وتنسيق مع النيابة العامة، إذ أن الأبحاث انتهت إلى تحديد هويته، وهو طالب يتابع دراسته بمراكش، كما تمأكمل القراءة »
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