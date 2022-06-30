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حوادث

10 سنوات لسنغالي زور أوراقا مالية

منذ 49 ثانية
هيأة الحكم قررت تخفيض عقوبته بعدما أدين ابتدائيا بـ 15 سنة خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، الحكم الصادر ابتدائيا في حق متهم من جنسية سنغالية وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، بعدما أدين ابتدائيا ب 15 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية،أكمل القراءة »


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منذ 49 ثانية



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