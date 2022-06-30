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“شيكات ضمان” بحوزة قاضي بني ملال

منذ دقيقتين
أظرفة تحمل أسماء وأرقاما وجدل حول متابعة السمسار بعيدا عن الرباط أحيل المستشار، رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية لبني ملال، وأوراق ملف تورطه في رشوة بقيمة 15 مليونا، أمس (الأربعاء)، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط لتقديم ملتمساته، بناء على نتائج البحث الذي أجراه، أول أمس (الثلاثاء)، قاضي التحقيق المكلفأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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