الأولى
التحقيق في تجسس دولي على المغرب
“الرقمنة” تضع معطيات حساسة لمؤسسات عمومية وخاصة رهن إشارة أجانب ستفتح المصالح المختصة في مكافحة التجسس، تحقيقا بشأن ما راج من حصول شركات أجنبية على معطيات حساسة تخص قطاعات حيوية لمؤسسات عمومية وخاصة بالمغرب، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطنيأكمل القراءة »
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