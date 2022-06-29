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أســــــرة

الأرز‭ ‬يمنح‭ ‬الجسم‭ ‬الطاقة

منذ 59 ثانية
مفيد‭ ‬للجهاز‭ ‬الهضمي‭      (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬ينصح‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬باستهلاكه شدد‭ ‬الدكتور‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬وعلوم‭ ‬الرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تناول‭ ‬الأرز‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬الجسم‭ ‬الطاقة‭ ‬والحيوية‭.‬ ‭”‬إن‭ ‬الأرز‭ ‬مصدر‭ ‬للطاقة،‭ ‬إذ‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬المعقدة‭”‬،‭ ‬يقول‭ ‬الدكتور‭ ‬الزغاري،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬غذاء‭ ‬جيد‭ ‬سواء‭ ‬للأطفال‭ ‬أو‭ ‬البالغين،‭أكمل القراءة »


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