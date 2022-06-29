أســــــرة
الأرز يمنح الجسم الطاقة
الدكتور الزغاري ينصح مرضى السكري باستهلاكه شدد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضة ل”الصباح” على أهمية تناول الأرز باعتباره من المواد الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية. ”إن الأرز مصدر للطاقة، إذ يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة”، يقول الدكتور الزغاري، موضحا أنه غذاء جيد سواء للأطفال أو البالغين،أكمل القراءة »
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