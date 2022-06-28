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حوادث

9 رؤساء جماعات أمام جرائم الأموال

منذ 21 ثانية
متابعون في حالة سراح بتهم تبديد المال العام وشكايات أطاحت بهم تتقاطر على محاكم جرائم الأموال في مختلف الجهات، العديد من الشكايات ضد رؤساء جماعات، عنوانها البارز «تبديد أموال عمومية»، إذ بات العديد منهم مهددا بالسجن، بعد العودة من العطلة القضائية. ويتابع تسعة رؤساء جماعات بأقاليم مراكش والقنيطرة والخميسات وزاكورةأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية



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