ملف الصباح
سياسيـون ضمـن الضحايـا
“مواقع” خاصة فضحت سوء تدبير جماعة أولاد الطيب قبل اعتقال رئيسها كان سياسيون أكثر ضحايا صفحات فيسبوكية شهرت بهم أو فضحت أوجه وتجليات فسادهم واختلالات تدبيرهم مجالس، دون أن تسلم الإناث من نزالات افتراضية فضحت المستور والمخفي من علاقات اجتماعية وجنسية مشبوهة ووسائل استقطاب دنيئة وأدوات تركيع وإذلال. “أولاد الطيبأكمل القراءة »
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