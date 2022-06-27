يوم رياضي ناجح بأكاديمية يوفنتوس

نظمت أكاديمية يوفنتوس، فرع المغرب، و”أريستون”، تظاهرة رياضية من أجل دعم كرة القدم التضامنية، بشعار “Action Foot”.

وتم خلال هذه التظاهرة، اختيار لاعبين من أكاديمية يوفنتوس، للتدريب بالنادي بإيطاليا، بناء على القرعة، وبتدريب صيفي لأسبوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما فاز مشاركون في التظاهرة بقمصان أصلية لنادي يوفنتوس، وعدد من الهدايا القيمة من علامة “أريستون”.

وتم تتويج أطفال خريجي أكاديمية يوفنتوس، خلال التظاهرة، لأندية البيضاء، بعين الذئاب وبوسكورة ولخيايطة)، والذي يبلغ عدد المنتمين لها 1500 لاعب، من بينهم 50 لاعبا التحقوا بالأكاديمية في إطار شراكتها مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

تدعم “أريستون” من خلال فرعها بالمغرب، هذه التظاهرة للاحتفاء بالقيم النبيلة لكرة القدم مثل التضامن والصمود، ووفاء لالتزاماتها تجاه المواهب المغربية الشابة في كرة القدم، من جميع الفئات الاجتماعية.

وقال مختار بنيوسف، المدير العام للشركة، “نحن شركة توفر الراحة للبيوت المغربية، نتمنى، من منظور اجتماعي، أن نساهم في تحقيق الراحة للجميع، وبالنسبة لهذه المبادرةعلى وجه الخصوص، فهي تندرج في إطار رغبتنا كمؤسسة مواطنة في دعم وتسليط الضوء على مجموعة من مواهب وأبطال مغاربة في كرة القدم، ينحدرون من فئات اجتماعية محدودة الدخل”.

من جهته، أكد غابرييل هشام اكديرة، مدير أكاديمية يوفنتوس، أن “هذا المشروع الرياضي يشجع الإدماج الاجتماعي للشباب من خلال إتاحة الفرصة لجميع الأطفال بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية ليكونوا جزءًا من مدارسنا الرياضية للاستفادة من التدريب والتأطير بأسلوب نادي يوفنتوس الإيطالي العريق.