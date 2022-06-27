الملك يهنئ غوستافو بيترو بمناسبة انتخابه رئيسا لكولومبيا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى غوستافو بيترو، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية كولومبيا.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانيه للرئيس المنتخب، على الثقة التي حظي بها من قبل الشعب الكولومبي الصديق، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه السامية، لتحقيق ما يصبو إليه من اطراد التقدم والرخاء.

كما عبر صاحب الجلالة للرئيس الكولومبي عن الاهتمام الذي توليه المملكة المغربية لمواصلة العمل المشترك مع جمهورية كولومبيا، من أجل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وإرساء تعاون ثنائي مثمر وبناء، يعود بالنفع على الشعبين المغربي والكولومبي، ويسهم في تعزيز التضامن جنوب-جنوب.

وقال جلالة الملك “إننا لمدعوون أكثر من أي وقت مضى، إلى تكثيف الجهود من أجل مواجهة مختلف التحديات بكل عزم وثبات”.