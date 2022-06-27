الرياضة
نقطة تفصل الوداد عن اللقب
فاز على الدفاع الجديدي وأزم وضعيته في أسفل الترتيب باتت نقطة تفصل الوداد الرياضي، عن الفوز بلقب البطولة، للموسم الثاني على التوالي، وهو ما لم يحققه منذ 1992، بعد فوزه أول أمس (السبت)، على الدفاع الدفاع الحسني الجديدي، في المباراة التي احتضنها ملعب محمد الخامس، أمام أزيد من ثلاثين ألفأكمل القراءة »
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