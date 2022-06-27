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مجتمع

شبهات بصفقة المليار بجامعة الرباط

منذ دقيقتين
تأجيل فتح الأظرفة بسبب العينات وإقصاء سبع شركات في المرحلة الثانية لأسباب غريبة فتح رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بحثا في اتهامات توصل بها من تكتل مهنيين في إطار الصفقات العمومية، أشار إلى وجود شبهة تلاعب بالصفقة المؤجلة الخاصة بتهيئة مساحات خضراء وطبيعية ومزارع بغلاف مالي قارب مليار سنتيم. وأكدأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين




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