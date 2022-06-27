الصباح الثـــــــقافـي
“المرأة العجوز”للعروي في ترجمة عربية
الرواية تستعيد مشاهد الطفولة والشباب في مراكش والجديدة صدرت الترجمة العربية لرواية “المرأة العجوز في الرياض” لمؤلفها فؤاد العروي عن دار “الفاصلة للنشر” بطنجة وهي من ترجمة الكاتب المغربي سعيد بلمبخوت، الذي ترجم عدة روايات لمغاربة وأجانب. وتعد الرواية التي، تعيد الاعتبار للرياضات بمراكش والجديدة، من بين أهم الروايات الحديثةأكمل القراءة »
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