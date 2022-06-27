مجتمع
قناديل البحر تغزو شواطئ طنجة
أثار انتشار أعداد كبيرة من قناديل البحر” بالشواطئ الشمالية، خاصة الممتدة بين أصيلة وطنجة، حالة من الاستياء انتابت المصطافين والصيادين، بعد أن تعرضوا للسعات مسمومة تسببت لهم في ألم حاد وانتفاخا خطير، تطلب منهم زيارة الطبيب وأخذ الدواء اللازم. وذكر عدد من المصابين بلسعات هذه الكائنات البحرية الخطيرة، أنهم غيروا وجهتهمأكمل القراءة »
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