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الصباح الثـــــــقافـي

28 تشكيليا “على الطريق”

منذ 14 دقيقة
افتتحت، الأربعاء الماضي، فعاليات المعرض التشكيلي الجماعي، بالخزانة الوسائطية بخريبكة، تحت شعار “تشكيليون على الطريق”.  ويشارك في المعرض الجماعي 28 فنانا وفنانة، ينتمون لمدن وقرى إقليم خريبكة. هذا المعرض نتاج إقامة فنية تدخل ضمن “مشاريع المقاولة الثقافية” التي تدعمها وتساندها جمعية “أكت فور كومينيتي”. وعلى هامش هذا الحدث، تم عرضأكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة




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