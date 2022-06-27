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مجتمع

عين الشق تجمع المصالح الخارجية

منذ دقيقتين
شرعت رئاسة مقاطعة عين الشق في الاستعمال الكامل للصلاحيات، المخولة للمجلس من قبل القوانين الجاري بها العمل، خاصة في ما يتعلق بالتنسيق مع المصالح الخارجية لمختلف القطاعات الحكومية والمندوبيات الوزارية، إذ بدأت مشاورات مع ممثلي القطاعات الحكومية ذات الاتصال المباشر بالمعيش اليومي للسكان، وعلى رأسها الصحة والتعليم والرياضة والثقافة. وترأسأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين




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