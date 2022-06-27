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حوادث

“خدمة 200 درهم” تطيح بموظفين

منذ 9 دقائق
ملف موثق معتقل يكشف فساد مديرية الضرائب قررت المديرية العامة لإدارة الضرائب إجراء حركة تعيينات وتنقيلات ستهم العديد من المديرين الجهويين والإقليميين، الذين يتجاوز عددهم 10 مسؤولين وصفوا بـ «الكبار». وسيتم تفعيل الحركة نفسها، وفق مصادر من داخل المديرية نفسها، كانت تتحدث إلى “الصباح”، قبل رخص العطل الصيفية، وهي الحركةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق




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