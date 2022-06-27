أخبار الصباح
أخبار الصباح
< تدليس شرعت محكمة النقض في إسقاط رؤساء الجماعات أصحاب الشهادات المزورة، إذ قررت إلغاء انتخاب النائب الأول لرئيس جماعة بتراب عمالة مراكش، ترشح لانتخابات 8 شتنبر الماضي على أساس أنه حاصل على مؤهلات علمية دون أن يكون حاصلا عليها، ما اعتبرته المحكمة تدليسا. وتدخل القضاء الإداري في الملف إثرأكمل القراءة »
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