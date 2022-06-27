fbpx
حوادث

الغرفة الاستئنافية بالجديدة تنصف مغتصبة

منذ دقيقتين
رفعت العقوبة من شهرين إلى سنتين حبسا نافذا و30 ألف درهم تعويضا قضت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، برفع الحكم الابتدائي القاضي بإدانة تاجر، من شهرين حبسا نافذا، إلى سنتين حبسا نافذا، كما قضت بالحكم عليه بأدائه تعويضا مدنيا لفائدة المطالبة بالحق المدني، قدره 30 ألف درهم.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين




زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة