حوادث
الغرفة الاستئنافية بالجديدة تنصف مغتصبة
رفعت العقوبة من شهرين إلى سنتين حبسا نافذا و30 ألف درهم تعويضا قضت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، برفع الحكم الابتدائي القاضي بإدانة تاجر، من شهرين حبسا نافذا، إلى سنتين حبسا نافذا، كما قضت بالحكم عليه بأدائه تعويضا مدنيا لفائدة المطالبة بالحق المدني، قدره 30 ألف درهم.أكمل القراءة »
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