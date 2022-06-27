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حوادث

اعتقال عصابة تستهدف الطلبة بالجديدة

منذ دقيقة واحدة
تستعمل دراجات نارية في عمليات السرقة تمكنت فرقة مكافحة العصابات بالجديدة، بناء على تحريات مكثفة، من إيقاف شخصين مشتبه في تورطهما في سرقة أغراض طالب والضرب والجرح. وجاء إيقاف المشتبه فيهما، في إطار البحث الجاري في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح، التي استهدفت، أخيرا، طالبا يدرس بالمدرسة الوطنية للتجارةأكمل القراءة »


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