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قتيلان في سطو مسلح على محطة وقود

منذ 23 ثانية
شهدت جماعة «المرابيح» بجرف الملحة، بإقليم سيدي قاسم، صباح أول أمس (الخميس)، عملية سطو على محطة وقود، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض. وأثناء محاولة فرار خمسة متورطين في الحادث، من مسرح الجريمة، لقي فردان من العصابة مصرعهما، فيما نقل الثالث إلى المستشفى لتلقي العلاجات. وفي تفاصيل النازلة، اختار الجناة الساعاتأكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية




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