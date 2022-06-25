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ضيعات نافذين فوق أراض سلالية

منذ 22 ثانية
تحقيقات الفرقة الوطنية تحاصر برلمانيين ورؤساء جماعات ورجال سلطة وأعوانهم ورطت تحقيقات تجريها الفرقة الوطنية، بشأن ضيعات كبرى أنشئت على أراض سلالية، برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية وقيادا وأعوان سلطة في سطو على مئات الهكتارات بسبب تسليم شهادات إدارية مزورة استعملت في استخراج عقود تفويت، خرقا للقوانين المعمول بها، والتي تشترطأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية




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