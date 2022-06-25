الأولى
ضيعات نافذين فوق أراض سلالية
تحقيقات الفرقة الوطنية تحاصر برلمانيين ورؤساء جماعات ورجال سلطة وأعوانهم ورطت تحقيقات تجريها الفرقة الوطنية، بشأن ضيعات كبرى أنشئت على أراض سلالية، برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية وقيادا وأعوان سلطة في سطو على مئات الهكتارات بسبب تسليم شهادات إدارية مزورة استعملت في استخراج عقود تفويت، خرقا للقوانين المعمول بها، والتي تشترطأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا