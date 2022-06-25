الأولى
مقاضاة 250 متلاعبا في الأعلاف
صديقي: الكسابة يعيشون في عذاب والوسطاء يشكلون خطرا على الأسواق قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن مصالح وزارته، شددت المراقبة المكثفة على نوعية الأعلاف والأدوية المستعملة في تسمين الأضاحي. وأكد الوزير في معرض جوابه عن أسئلة “الصباح” في ندوة رعاها بشكل مشترك مع مصطفىأكمل القراءة »
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