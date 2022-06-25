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مجتمع

محاكم فاس تئن من الهشاشة

منذ 39 ثانية
غضب على تحويل إدارية المدينة وأرشيف مهدد بالتلف وقصر العدالة في لائحة الانتظار لم يكتب بعد لقصر العدالة بفاس، الذي شرع في إنجازه منذ عشر سنوات، الخروج إلى أرض الواقع، ما يزيد من أزمة المحاكم داخل العاصمة العلمية. وأثارت النقابة الوطنية للعدل من خلال مكتبها المحلي بفاس، الوضع الذي عليهأكمل القراءة »


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منذ 39 ثانية




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