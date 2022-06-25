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حركـات: رقـي اجتماعـي
4 أسئلة إلى أبو بكر حركات اهتمام زائد بالجسد وحماية الحميمية الفردية قال أبو بكر حركات، اختصاصي في علم النفس، إن الذهاب إلى محلات التدليك يعبر عن رقي اجتماعي وتغير في السلوك، يجعل المواطن ينظر إلى جسده بمنظور خاص يتطلب العناية به لضمان راحة أكبر. وأضاف حركات أنه لا يمكنأكمل القراءة »
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