مجتمع
“الشعلة” تدعو إلى توفير فضاءات التخييم
دعا المجلس الإداري لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، المنعقد عبر تقنية التناظر عن بعد، الحكومة إلى الاهتمام بالوضعية الراهنة لقطاع التخييم، التي قال عنها إنها تتميز بتراجع كبير على مستوى الفضاءات والأعداد المخصصة للتخييم، والتي لا تفوق في أقصى الحالات في فضاءات الوزارة 1200 مستفيد، عوض 2400، و 3000 ل 2018أكمل القراءة »
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