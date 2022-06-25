ملف الصباح
الأثمنـة… “كلهـا يلغـي بلغـاه”
تتنوع أثمنة صالات ونوادي “الماساج” حسب الجودة والخدمات المقدمة، وفي بعض الأحيان يدخل الموقع أيضا في حسابات تحديد الثمن. في زيارة قامت بها “الصباح” لعدد من النوادي، لاحظت الأثمنة مختلفة تماما، إذ لا يتواصل أغلب أرباب هذه النوادي بينهم، وتتراوح الأثمان بين 200 درهم و1200. وعلى غرار الأثمان فإن الخدماتأكمل القراءة »
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