ملف الصباح
محل “مساج” بمحيط محكمة
تكييف جرائم المتورطين إلى إعداد وكر للدعارة والتحريض على الفساد والاتجار بالبشر من القضايا التي عرضت على محكمة تمارة قبل ثلاثة أشهر، قضية شبكة اتخدت محلا للتدليك وكرا لها بمحيط المحكمة الابتدائية بالمدينة بحي الوفاق بالمدينة، قبل أن تداهم عناصر القوة العمومية المحل الذي لا يبعد سوى ب200 متر علىأكمل القراءة »
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