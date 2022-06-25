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حوادث

حجز مخدرات وغاز الضحك بطنجة

منذ 20 ثانية
معبأة في حقائب غير مرفوقة كانت على متن شاحنة للنقل الدولي علم لدى ولاية أمن طنجة، أن مصالحها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهريب وحدات من مادة غازية مخدرة يطلق عليها اسم (غاز الضحك)، بلغ عددها 16 ألفا و500 وحدة، والكشف عن الغايةأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية




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