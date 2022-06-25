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خدمـات “فـي آي بـي”

منذ 14 ثانية
تقدم خدمات للمتزوجين والشباب والشيوخ حسب جيب الزبون وجنسيته تنتشر محلات التدليك بالرباط وسلا ، في العديد من الأحياء الراقية بالعدوتين مثل الفطر، وهذا راجع إلى الإجراءات الإدارية البسيطة، التي تتطلبها مسطرة فتح هذا النوع من المحلات، وإلى عدم اشتراط شهادات أو مؤهلات خاصة لذلك، وأن يتوفر طالب الرخصة علىأكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية




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