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مجتمع

احتجاجات بسبب أشباح أغلالو

منذ 13 ثانية
رفاق لطفي اعتبروا أرقام الموظفين المعنيين بالرباط عارية من الصحة سارعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية لجهة الرباط-سلا- القنيطرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية الثلاثاء المقبل، أمام مقر جماعة الرباط. وجاء قرار الاحتجاج، بعد الخرجة الإعلامية لأسماء أغلالو، عمدة الرباط، وحديثها عنأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية




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