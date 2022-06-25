ملف الصباح
“الماساج” بالشقق… “خود راحتك”
تشرف عليه مستخدمات نجحن في نسج علاقات خاصة مع الزبناء يسود عدم الارتياح زبناء لحظة ولوجهم محلات الماساج المرخصة، إذ ينتابهم خوف، من أن يكون المحل موضوع مداهمة أمنية مفاجئة، رغم أنه قانوني ومرخص، أو أن به كاميرات سرية توثق كل صغيرة وكبيرة قاموا بها. وهذا التوجس استغلته محترفات فيأكمل القراءة »
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