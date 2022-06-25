حوادث
قتل في جلسة خمرية بالبيضاء
الضحية أصيب بطعنة في العنق وحملات أمنية أطاحت بالمتهمين أحالت الشرطة القضائية لمولاي رشيد بالبيضاء، أمس (الجمعة) شابين على الوكيل العام للملك بجناية الضرب والجرح الخطيرين، بعد أن وجها طعنة قاتلة لصديق لهما في جلسة خمرية. وحسب مصادر «الصباح»، تسببت الجريمة في استنفار أمني كبير، إذ شنت عناصر الشرطة حملاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا