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حوادث

قتل في جلسة خمرية بالبيضاء

منذ 17 ثانية
الضحية أصيب بطعنة في العنق وحملات أمنية أطاحت بالمتهمين أحالت الشرطة القضائية لمولاي رشيد بالبيضاء، أمس (الجمعة) شابين على الوكيل العام للملك بجناية الضرب والجرح الخطيرين، بعد أن وجها طعنة قاتلة لصديق لهما في جلسة خمرية. وحسب مصادر «الصباح»، تسببت الجريمة في استنفار أمني كبير، إذ شنت عناصر الشرطة حملاتأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية




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