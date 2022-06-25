حوادث
إصابة أمنيين في مواجهة مع “حراكة”
أفادت مصادر عليمة، أن 116 عنصرا من أفراد القوة العمومية ينتمون لأجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وكذا المسلحة، أصيبوا أول أمس (الخميس)، في مواجهات مع أزيد من 500 مهاجر يتحدرون من دول جنوب الصحراء. وأضافت المصادر ذاتها أن حارس أمن واحدا على الأقل يوجد تحت العناية المركزة بالمستشفىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا