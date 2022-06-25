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حوادث

إصابة أمنيين في مواجهة مع “حراكة”

منذ 19 ثانية
أفادت مصادر عليمة، أن 116 عنصرا من أفراد القوة العمومية ينتمون لأجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وكذا المسلحة، أصيبوا أول أمس (الخميس)، في مواجهات مع أزيد من 500 مهاجر يتحدرون من دول جنوب الصحراء. وأضافت المصادر ذاتها أن حارس أمن واحدا على الأقل يوجد تحت العناية المركزة بالمستشفىأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية




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